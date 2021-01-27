Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 27.01.2021
64 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12

Rund 10.000 Lkw rollen täglich auf der A8 zwischen Salzburg und München. Hier kontrollieren die Polizisten des Lkw-Kontrolltrupps Rosenheim. Das erschreckende Ergebnis: Jeder sechste Lastwagen ist zu schwer und stellt durch die Überladung eine zusätzliche Gefahr dar. Und: Auf dem Berliner Recyclinghof kontrollieren Hülya und ihr Team, was sie recyceln oder verkaufen können. Denn sie organisieren Haushaltsauflösungen in Berlin. Bildrechte: Kabel Eins.

