Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 05.01.2021
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

62 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12

Peine. 136 Fahrrad-Unfälle gab es hier im letzten Jahr. Polizeioberkommissarin Sandra und ihr Kollege Robert kontrollieren in der Innenstadt. Fahrradfahrer dürfen hier nicht fahren - doch nur die wenigsten halten sich daran. Und: Hamburg Reeperbahn. Jährlich feiern hier bis zu 30 Millionen Besucher. Seit Corona unter besonderen Umständen: Für Kiosk-Besitzer Deniz bedeutet das noch mehr Arbeit. Ab 22 Uhr ist der Verkauf von Alkohol verboten. Doch nicht jeder ist einsichtig.

