Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 02.03.2021
Folge vom 02.03.2021: Thema u. a.: Kleiner Transporter mit großer Ladung - Polizei Mainz

64 Min. Ab 12

Auf der A61 kontrollieren Stefan und Rafael von der Schwerverkehrskontrollgruppe Lkw. Dabei fällt ihnen ein Kleintransporter auf. Häufig werden diese als Pkw angemeldet, jedoch als Lkw genutzt, um Mautkosten zu sparen. Die anschließende Kontrolle bestätigt den Verdacht. Und: André und Tim vom Verkehrsunfalldienst der Polizei Osnabrück nehmen einen Unfall auf: Ein Mann hat beim Ausparken ein teures Auto beschädigt. Liegt hier ein versuchter Versicherungsbetrug vor?

