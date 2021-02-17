Thema u. a.: Vermitteln statt verhaften - Hilfspolizist auf Koh SamuiJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.02.2021: Thema u. a.: Vermitteln statt verhaften - Hilfspolizist auf Koh Samui
63 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 12
Der deutsche Hilfspolizist Daniel Hauler patrouilliert im Auftrag der Touristenpolizei auf der thailändischen Insel Koh Samui. Trotz seiner freiwilligen Hilfe zeigen sich viele Touristen so lange uneinsichtig, bis die thailändischen Kollegen durchgreifen. Und: Auf der B12 in Brandenburg führt die Polizeidirektion Ost mithilfe einer Drohne Abstandsmessungen bei Lkw durch. Wer den Mindestabstand von 50 Metern nicht einhält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Bildrechte: Kabel Eins.
