Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.03.2021: Thema u. a.: Kinder in Gefahr - Spielplatzprüfer Griesheim
64 Min.Folge vom 29.03.2021Ab 12
Mario Ladu überprüft mit Mitarbeitern der Stadt Griesheim Kinderspielplätze auf ihre Sicherheit. Bei einem der Spielplätze liegt ein ungesicherter Holzstapel - eine Gefahr für jedes Kind. Und: Frank Erler vom Umweltservice Bochum spürt als Abfallkontrolleur illegale Müllberge auf und macht Jagd auf Müllsünder. Heute meldet die Polizei eine wilde Müllablagerung mit Fenstern, Holzpaletten und Baustellenabfällen. Kann Frank in den Abfallbergen Hinweise auf die Verursacher finden? Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
