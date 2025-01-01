Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Erstsemesterparty - Security Steiner, Neufen bei Stuttgart

Kabel Eins
Thema u. a.: Erstsemesterparty - Security Steiner, Neufen bei Stuttgart

61 Min.Ab 12

Tobias Grünenwald, Oliver Dobisch und ihre Kollegen von Steiner Security sind auf einer Erstsemesterparty der Hochschule der Medien in Stuttgart im Einsatz. Hier sollen sie für Sicherheit und Ordnung sorgen. Doch die ersten Streitereien lassen nicht lange auf sich warten ... Und: In Darmstadt sorgen Chef-Bademeister Michael Müller und seine rechte Hand Nick Nassim für die Sicherheit der Badegäste.

