Sprinterkontrolle A1 - schlecht gesicherte LadungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.01.2021: Sprinterkontrolle A1 - schlecht gesicherte Ladung
63 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 12
Fabian und Daniel von der Verfügungseinheit der Polizei Rotenburg kontrollieren auf der A1 einen Transporter, der seine geladenen Holzpaletten kaum gesichert hat. Außerdem haben die beiden den Verdacht, dass der Transporter zudem zu schwer ist. Und: Die Tunnelwärter Marco und Holger sind für die Sicherheit und Ordnung in Tunneln zuständig. Diesmal geht es zu einem Tunnel auf der A3. Bei einer Brandschutzübung simulieren die Tunnelwärter mithilfe der Polizei einen Brand. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen