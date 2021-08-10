Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mann in Fluten verschwunden - Strand-Security Warnemünde

Kabel Eins
Folge vom 10.08.2021
Thema u. a.: Mann in Fluten verschwunden - Strand-Security Warnemünde

Thema u. a.: Mann in Fluten verschwunden - Strand-Security WarnemündeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.08.2021: Thema u. a.: Mann in Fluten verschwunden - Strand-Security Warnemünde

61 Min.
Folge vom 10.08.2021
Ab 12

Thom und sein Team von der Strand-Security in Warnemünde bei Rostock werden zu einer Suchaktion gerufen: Ein Mann wird im Wasser vermisst. Polizei und Feuerwehr sind mit Tauchern und Helikopter vor Ort. Thom und sein Team beginnen den Strand abzusuchen. Und: Einsatz für die Notfallsanitäter Regina und Christian von den Maltesern Passau: Ein Mann ist auf einem Parkplatz zusammengebrochen. Er hat seit Tagen Blutungen. Bekommen die beiden die Situation unter Kontrolle?

