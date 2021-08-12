Thema u. a.: Dieben auf der Spur - Ladendetektiv Kemal Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.08.2021: Thema u. a.: Dieben auf der Spur - Ladendetektiv Kemal
61 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12
In einem Hamburger Supermarkt arbeiten die Ladendetektive Kemal und Müfit. Bereits wenige Minuten nach Ladenöffnung beobachten sie einen Mann, der Bierdosen in seinen Rucksack steckt. Und: Seit sieben Jahren ist Markus Barke von der "Dogman"-Tierhilfe aus Leverkusen Tag und Nacht unterwegs, um Tieren in Not zu helfen. Heute ist er mit Kollege Marcell Heyne in einem Industriegebiet im Einsatz: Ein Fasan hat die Orientierung verloren und muss aus einem Unterschlupf befreit werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen