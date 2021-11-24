Thema u. a.: Zollkontrolle am Frankfurter FlughafenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.11.2021: Thema u. a.: Zollkontrolle am Frankfurter Flughafen
61 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 12
Am Frankfurter Flughafen kontrollieren die Zöllnerin Elena und Kollege Christian Reisende und ihr Gepäck. Auf der Suche nach Zigaretten, Geld, Schmuck und verbotenen Gegenständen werden die beiden heute bei einer Familie fündig. Und: Diesmal nehmen Axel und Andreas von der Lebensmittelüberwachung Stuttgart einen Döner-Imbiss unter die Lupe. Besonderes Augenmerk gilt der Sauberkeit und der richtigen Lagerung und Kennzeichnung von Lebensmitteln.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
