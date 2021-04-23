Thema u. a.: Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.04.2021: Thema u. a.: Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder Hannover
63 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12
Die Abfallfahnder Frank und Markus der Abfallwirtschaft Hannover sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs und kontrollieren illegal abgestellte Schrottfahrzeuge. Ein Halter eines solchen Wagens hat die Frist zur Entfernung verstreichen lassen, weshalb das Auto nun abgeschleppt wird. Und: Jessica Lange und Piotr Mieczkowski vom Ordnungsamt Lüneburg in Niedersachsen kontrollieren im Kurpark Radfahrer. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen