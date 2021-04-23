Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder Hannover

Kabel EinsFolge vom 23.04.2021
Thema u. a.: Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder Hannover

Folge vom 23.04.2021: Thema u. a.: Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder Hannover

63 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12

Die Abfallfahnder Frank und Markus der Abfallwirtschaft Hannover sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs und kontrollieren illegal abgestellte Schrottfahrzeuge. Ein Halter eines solchen Wagens hat die Frist zur Entfernung verstreichen lassen, weshalb das Auto nun abgeschleppt wird. Und: Jessica Lange und Piotr Mieczkowski vom Ordnungsamt Lüneburg in Niedersachsen kontrollieren im Kurpark Radfahrer. Bildrechte: Kabel Eins.

