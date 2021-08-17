Thema u. a.: Alles unter Kontrolle - Strandpatrouille Norddeich Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.08.2021: Thema u. a.: Alles unter Kontrolle - Strandpatrouille Norddeich
60 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 12
Von März bis Oktober sind Anton und Georg auf Strandpatrouille in Norddeich. Die Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes kontrollieren im Auftrag des Tourismusservice eine Fläche von rund einem Quadratkilometer. Diskussionen stehen bei den beiden auf der Tagesordnung. Und: In Goslar im Harz ahnden heute die Polizisten Leonie, Sascha und ihre Kollegen Tempoverstöße. Denn an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde hält sich so gut wie keiner.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
