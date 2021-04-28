Thema u. a.: Von der Bruchbude zur Schule - Deutscher Handwerker in der Dominikanischen RepublikJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.04.2021: Thema u. a.: Von der Bruchbude zur Schule - Deutscher Handwerker in der Dominikanischen Republik
63 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12
Handwerker Thorsten Urtel lebt und arbeitet in der Dominikanischen Republik. Heute soll er eine alte Ruine in eine Schule umbauen - kein leichtes Unterfangen für den deutschen Auswanderer. Und: Die Polizisten Rolf Dieter Budde und Alexander Baron führen eine Lkw-Großkontrolle auf der A7 bei Soltau durch. Bildrechte: Kabel Eins.
