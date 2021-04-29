Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Gammelfleisch auf Rädern - Bundespolizei Flensburg

Kabel Eins
Folge vom 29.04.2021
Thema u. a.: Gammelfleisch auf Rädern - Bundespolizei Flensburg

64 Min.
Ab 12

Die Bundespolizisten Thomas und Frank kontrollieren einen dubiosen Transport in Flensburg. Das Fahrzeug weist einige Mängel auf, sodass die beiden die Kollegen der Landespolizei und des Veterinäramtes hinzuziehen müssen. Und: Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Maxi Pfandl sind in München im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Bildrechte: Kabel Eins.

