Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Uneinsichtiger Lkw-Fahrer - Polizei Goslar

Kabel EinsFolge vom 30.04.2021
Thema u. a.: Uneinsichtiger Lkw-Fahrer - Polizei Goslar

Thema u. a.: Uneinsichtiger Lkw-Fahrer - Polizei GoslarJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.04.2021: Thema u. a.: Uneinsichtiger Lkw-Fahrer - Polizei Goslar

64 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 12

Die Polizeioberkommissare Uwe Hellwig und Ulrich Pförtner kontrollieren Lkws in Goslar. Besonders Temposünder nehmen sie ganz genau unter die Lupe. Dabei checken sie auch die Ladung und den Zustand der Fahrzeuge. Schon bald landen die Kommissare ihren ersten Treffer. Und: Adalbert Dyballa, Alexander Sieberz und ihre Kollegen kontrollieren am Düsseldorfer Flughafen Spätaussiedler aus Russland. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen