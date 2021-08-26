Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 26.08.2021
61 Min.Ab 12

Stefanie Lütz und Andreas Zolchow von der Berliner Polizei-Fahrradstaffel starten ihre sechsstündige Schicht. Schon bald werden sie auf einen jungen Radler aufmerksam, der in der Fußgängerzone eine rote Ampel missachtet. Dafür drohen ihm neben einem hohen Bußgeld auch Punkte in Flensburg. Und: Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner sind ausgebildete Fischereiaufseher und kontrollieren in Straubing die Ufer der Donau.

