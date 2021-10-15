Thema u. a.: Top 10 Tuner und PoserJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.10.2021: Thema u. a.: Top 10 Tuner und Poser
61 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 12
In Kaiserslautern kontrollieren die Polizisten Sabrina und Jonas einen getunten BMW. Der Sportwagen ist in einem Zustand, der selbst die erfahrenen Polizisten staunen lässt. Und: Bei Meinerzhagen müssen die Beamten sogar illegale Tuning-Bauteile beschlagnahmen; und in Hamburg nehmen die Zivilpolizisten Tobias und Janina die Verfolgung von mehreren Sportwagen auf
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen