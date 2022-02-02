Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Mülldetektiv Bochum: Wilde Müllablagerung im Wald

Kabel Eins
Folge vom 02.02.2022
Folge vom 02.02.2022: Thema u. a.: Mülldetektiv Bochum: Wilde Müllablagerung im Wald

60 Min.
Ab 12

Frank arbeitet beim Umweltservice Bochum als Abfallkontrolleur. Er spürt illegale Müllberge auf und ist auf der Jagd nach Müllsündern. Der erste Einsatz: Die Polizei meldet eine wilde Müllablagerung mit Fenster, Holzpaletten und Baustellenabfällen. Und: Im Essener Kaiser-Wilhelm-Park ist Baumkontrolleurin Nora Sandmair unterwegs. Im Auftrag der Stadt überprüft sie Bäume auf ihre Verkehrssicherheit. Am Baumstamm einer Buche entdeckt sie heute einen Pilz.

