Thema u. a.: Frische Lebensmittel aus Paris__SPERRVERMERKJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.09.2022: Thema u. a.: Frische Lebensmittel aus Paris__SPERRVERMERK
44 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
Paris. Hier steht Rungis, der größte Großmarkt für frische Produkte weltweit. Händler aus aller Welt verkaufen und kaufen hier ihre Waren. Unter ihnen auch Premium-Lebensmittelhändler Grischa Euler, der extra aus der Nähe von Frankfurt angereist ist. Zweimal die Woche kauft er hier für seine anspruchsvollen Kunden nur die beste Ware mit der allerhöchsten Qualität.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins