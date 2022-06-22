Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Auf Pannenstreifen für SMS - Stauhilfe

Kabel Eins
Folge vom 22.06.2022
Thema u. a.: Auf Pannenstreifen für SMS - Stauhilfe

Folge vom 22.06.2022
Ab 12

Auf der A7 entlastet die Johanniter Unfallhilfe ehrenamtlich die Polizei. Dort haben die Verantwortlichen oft mit Unfallopfern oder Autopannen zu tun, warum die Stauhelfer entsetzt sind, als eine Fahrerin den Pannenstreifen zum Versenden einer SMS nutzt.

