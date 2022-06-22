Thema u. a.: Auf Pannenstreifen für SMS - StauhilfeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.06.2022: Thema u. a.: Auf Pannenstreifen für SMS - Stauhilfe
61 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12
Auf der A7 entlastet die Johanniter Unfallhilfe ehrenamtlich die Polizei. Dort haben die Verantwortlichen oft mit Unfallopfern oder Autopannen zu tun, warum die Stauhelfer entsetzt sind, als eine Fahrerin den Pannenstreifen zum Versenden einer SMS nutzt.
