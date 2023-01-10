Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cuttermesser im Handgepäck - Sicherheitskontrolle Flughafen München

Kabel EinsFolge vom 10.01.2023
62 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12

Stefanie Müller und ihr Team von der Sicherheitsgesellschaft München ist an den Kontrollschleusen für Handgepäck im Einsatz. Ob Flüssigkeiten, Feuerzeuge oder ein zu großes Deo – Ausreden lassen sie nicht gelten. Denn die Sicherheit der Reisenden geht vor. Bei einem Passagier stoßen die Sicherheitsmitarbeiter auf gefährliche Klingen…

