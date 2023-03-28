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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wer steckt hinter den beliebten Kochboxen? - Rezeptentwickler Leo bei der Arbeit

Kabel EinsFolge vom 28.03.2023
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.03.2023: Wer steckt hinter den beliebten Kochboxen? - Rezeptentwickler Leo bei der Arbeit

61 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 12

Leo Zehn ist Rezeptentwickler und arbeitet für eine Firma, die Kochboxen zusammenstellt. Das Gericht soll schnell und einfach sein, und auch die Zutaten sind beschränkt. Wenn er eine Rezeptidee entwickelt hat, muss er es nachkochen und darf dabei seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und: Nach einer langen Coronapause heißt es wieder: Feiern in Ischgl. Die Gemeindestreife sorgt dafür, dass das Après-Ski nicht völlig ausufert. Alkohol und Urinieren sind in der Öffentlichkeit nicht erlaubt.

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