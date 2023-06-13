Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Fahrer zu schnell und ohne gültige Versicherung - Provida Rheinlandpfalz

Kabel EinsFolge vom 13.06.2023
Fahrer zu schnell und ohne gültige Versicherung - Provida Rheinlandpfalz

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.06.2023: Fahrer zu schnell und ohne gültige Versicherung - Provida Rheinlandpfalz

61 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12

Dominik Gregor und Mario Ploch von der Autobahnpolizei Ruchheim sind auf der A650 westlich von Ludwigshafen unterwegs. Ihnen fällt ein Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit auf. Bei der Kontrolle stellt sich außerdem heraus, dass der Fahrer keine gültige Versicherung für das Auto hat. Mit welchen Konsequenzen muss der Fahrer rechnen? Und: Reptilienretter Patrick Meyer holt die Schildkröten aus dem Winterschlaf.

