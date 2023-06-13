Fahrer zu schnell und ohne gültige Versicherung - Provida RheinlandpfalzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.06.2023: Fahrer zu schnell und ohne gültige Versicherung - Provida Rheinlandpfalz
61 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12
Dominik Gregor und Mario Ploch von der Autobahnpolizei Ruchheim sind auf der A650 westlich von Ludwigshafen unterwegs. Ihnen fällt ein Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit auf. Bei der Kontrolle stellt sich außerdem heraus, dass der Fahrer keine gültige Versicherung für das Auto hat. Mit welchen Konsequenzen muss der Fahrer rechnen? Und: Reptilienretter Patrick Meyer holt die Schildkröten aus dem Winterschlaf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen