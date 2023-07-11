Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 11.07.2023
60 Min.Ab 12

Deutschlands härtester Tierschützer Stefan Klippstein entdeckt eine verdächtige Anzeige im Internet und bestellt einen Malteserwelpen bei einer polnischen Verkäuferin. Und: Nicht nur bei Tiertransporten mit LKW gibt es eine Menge Vorschriften zu beachten. Auch Landwirte, die ihre Kälber nur mal zur Auktionshalle im Nachbarort bringen, müssen darauf achten, dass ihre Fahrzeuge und Anhänger den Verkehrsvorschriften entsprechen.

