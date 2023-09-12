Thema u. a.: Zugpassagier zieht Pistole - Bundespolizei StuttgartJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.09.2023: Thema u. a.: Zugpassagier zieht Pistole - Bundespolizei Stuttgart
32 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 12
Am Hauptbahnhof Stuttgart sorgen heute die Polizisten Steffen und Ulrich für Sicherheit. In der Nachtschicht erreicht die beiden eine brisante Meldung: Ein Mann soll auf einem Bahnsteig eine Pistole gezogen haben. Und: Tierschützer Stefan Klippstein ist eine Internetanzeige aufgefallen, in der Schäferhundwelpen auffallend günstig angeboten werden. Als er die Verkäuferin konfrontiert, droht die Lage zu eskalieren - die Polizei muss unterstützen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen