Folge vom 05.09.2023: Ramp Agent: Übergepäck auf Mallorca
Folge vom 05.09.2023
Flughafen Palma de Mallorca, mitten in der Hochsaison. Trafficmanager Phillip Timm sorgt hier seit fünf Jahren dafür, dass keine unvorhergesehenen Ereignisse den Flugplan gefährden. Gleich zu Beginn des Morgen-Check-In's: Probleme am Schalter für Sondergepäck! Eine junge Frau hat Übergepäck. Der Trafficmanager versucht dieses Problem natürlich sofort zu lösen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
