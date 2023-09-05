Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ramp Agent: Übergepäck auf Mallorca

Kabel EinsFolge vom 05.09.2023
Ramp Agent: Übergepäck auf Mallorca

Ramp Agent: Übergepäck auf MallorcaJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.09.2023: Ramp Agent: Übergepäck auf Mallorca

33 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 12

Flughafen Palma de Mallorca, mitten in der Hochsaison. Trafficmanager Phillip Timm sorgt hier seit fünf Jahren dafür, dass keine unvorhergesehenen Ereignisse den Flugplan gefährden. Gleich zu Beginn des Morgen-Check-In's: Probleme am Schalter für Sondergepäck! Eine junge Frau hat Übergepäck. Der Trafficmanager versucht dieses Problem natürlich sofort zu lösen.

Alle verfügbaren Folgen