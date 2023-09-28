Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Abschleppen im Sekundentakt – Wiesn Abschlepper

Kabel EinsFolge vom 28.09.2023
Abschleppen im Sekundentakt – Wiesn Abschlepper

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.09.2023: Abschleppen im Sekundentakt – Wiesn Abschlepper

32 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12

Platzmangel in den Bierzelten und Parkplatznot rund um das Münchner Oktoberfest. Für Benny Di Febbraro vom Eichenseher Abschleppdienst bedeutet das: Abschleppen im Sekundentakt. Nicht jeder hält sich an das Parkverbot rund um die Festwiese, noch weniger freuen sich die Halter über den Anblick ihres Autos am Abschlepphaken. Hier ist Stress vorprogrammiert.

