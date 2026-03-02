Thema u.a.: Nachlasspfleger auf Spurensuche__DELETEDJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.03.2026: Thema u.a.: Nachlasspfleger auf Spurensuche__DELETED
61 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Wenn niemand mehr da ist, der sich kümmert, kommen sie ins Spiel: Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und seine Kollegin Maren Guckelsberger. Diesmal führt ihr Weg in ein Haus auf dem Land, samt Keller, staubiger Scheune und verschlossenen Türen. Dort beginnt eine Spurensuche nach Hinweisen auf Erben oder ein Testament – mit so mancher Überraschung.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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