Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Ramschkönig auf Schnäppchenjagd in Winterswijk

Kabel EinsFolge vom 12.05.2026
Themen u. a.: Ramschkönig auf Schnäppchenjagd in Winterswijk

Themen u. a.: Ramschkönig auf Schnäppchenjagd in WinterswijkJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.05.2026: Themen u. a.: Ramschkönig auf Schnäppchenjagd in Winterswijk

62 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Bekannt als „Ramschkönig“ bleibt Sonderpostenhändler Alexander Walzer seinem Anspruch treu: niedrige Preise bei hoher Qualität. Dafür zieht er erneut über die Messe im niederländischen Winterswijk auf der Suche nach neuen Schnäppchen. Auf 7.000 Quadratmetern prüft er Ware genau und verhandelt hart. Findet er diesmal die Knaller für sein Geschäft?

Alle verfügbaren Folgen