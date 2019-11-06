Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Pferdetritt in den Bauch

Kabel EinsStaffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Heute u. a.: Pferdetritt in den Bauch

Achtung Notaufnahme

Folge 12: Heute u. a.: Pferdetritt in den Bauch

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mit der Kreissäge ins Fleisch! Rudolf ist bei handwerklicher Arbeit mit seiner Hand in eine Kreissäge gekommen. Mit dem Helikopter wird er in die Unfallklinik Murnau geflogen. Der Mann hat sich bei dem Unfall tief in die Vorhand gesägt und sich den Daumen amputiert. Er muss direkt in den OP - erst dort können die Ärzte entscheiden, ob sie den Daumen replantieren können. Und: Pferdetritt in den Bauch - Ein Notfall für die Crew des Rettungshubschraubers Christoph 1 in München. Ein junger Mann wurde in einem Stall von einem Pferd in den Bauch getreten. Er hat Probleme beim Atmen und einen harten Bauch. Rechte: kabel eins

