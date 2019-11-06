Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Thema u. a.: Ein Bier zu viel

Kabel EinsStaffel 2Folge 32vom 06.11.2019
Thema u. a.: Ein Bier zu viel

Thema u. a.: Ein Bier zu vielJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 32: Thema u. a.: Ein Bier zu viel

32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Bier zu viel. Samstagnacht in München. Die Rettungsassistenten Enver Güvec und Klaus Hippe sind auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz. Ein junger Mann sitzt stark alkoholisiert in der Kälte vor einem Münchner Club. Vor Ort ist für die beiden Rettungsassistenten sofort klar: Der Zustand des Mannes ist besorgniserregend. Und: Ausnahmezustand in der Notaufnahme. Das Clemenshospital in Münster. Rettungssanitäter bringen eine ältere Dame in die Notaufnahme. Die 81-Jährige hatte einen schweren Unfall und ist dabei auf den Kopf gestürzt. Unfallchirurg Dr. Björn Fieder muss schnell herausfinden, wie schwer die Frau verletzt ist. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen