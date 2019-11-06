Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Künstliches Hüftgelenk

Kabel EinsStaffel 2Folge 20vom 06.11.2019
Heute u. a.: Künstliches Hüftgelenk

Heute u. a.: Künstliches HüftgelenkJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 20: Heute u. a.: Künstliches Hüftgelenk

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

München, Klinikum rechts der Isar. Die 34-jährige Jessica hat von Geburt an eine Fehlbildung beider Hüftgelenke. Langes Gehen und Sport bereiten ihr Schmerzen und gehen nur mit Einschränkungen. In einer Operation bekommt sie künstliche Hüftgelenke. Können die Ärzte ihren Wunsch vom beschwerdefreien Laufen erfüllen? Und: Zu tief ins Glas geschaut! Freitagnacht in Nürnberg, Einsatz für die Rettungsassistenten Peter Jockisch und Lukas Münster vom Bayerischen Roten Kreuz. Laut Einsatzmeldung ist ein Mann vor den Augen mehrerer Passanten zu Boden gestürzt und blutet stark. Rechte: kabel eins

