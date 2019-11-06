Heute u. a.: Künstliches HüftgelenkJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 20: Heute u. a.: Künstliches Hüftgelenk
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
München, Klinikum rechts der Isar. Die 34-jährige Jessica hat von Geburt an eine Fehlbildung beider Hüftgelenke. Langes Gehen und Sport bereiten ihr Schmerzen und gehen nur mit Einschränkungen. In einer Operation bekommt sie künstliche Hüftgelenke. Können die Ärzte ihren Wunsch vom beschwerdefreien Laufen erfüllen? Und: Zu tief ins Glas geschaut! Freitagnacht in Nürnberg, Einsatz für die Rettungsassistenten Peter Jockisch und Lukas Münster vom Bayerischen Roten Kreuz. Laut Einsatzmeldung ist ein Mann vor den Augen mehrerer Passanten zu Boden gestürzt und blutet stark. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins