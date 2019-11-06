Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heute u. a.: Blutige Partynacht!

Kabel EinsStaffel 2Folge 38vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019Ab 12

Blutige Partynacht! München, Samstagnacht. Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Enver Güvec starten in die Nachtschicht. Und schon ihr erster Einsatz hat es in sich. Ein Mann sitzt mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde am Boden vor einem Schnellrestaurant. Auf den ersten Blick wurde er das Opfer einer Schlägerei, doch was sich dann herausstellt, lässt auch die beiden erfahren Sanitäter nur staunen? Und: Drogencocktail mit Folgen!Notaufnahme, Klinikum Braunschweig. Der Leitende Oberarzt Matthias Fischer steht vor einem Härtefall. Ein Mann lag bewusstlos auf der Toilette einer Regionalbahn und ist kaum ansprechbar. Rechte: kabel eins

