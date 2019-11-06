Heute u. a.: Blutige Partynacht!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 38: Heute u. a.: Blutige Partynacht!
33 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Blutige Partynacht! München, Samstagnacht. Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Enver Güvec starten in die Nachtschicht. Und schon ihr erster Einsatz hat es in sich. Ein Mann sitzt mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde am Boden vor einem Schnellrestaurant. Auf den ersten Blick wurde er das Opfer einer Schlägerei, doch was sich dann herausstellt, lässt auch die beiden erfahren Sanitäter nur staunen? Und: Drogencocktail mit Folgen!Notaufnahme, Klinikum Braunschweig. Der Leitende Oberarzt Matthias Fischer steht vor einem Härtefall. Ein Mann lag bewusstlos auf der Toilette einer Regionalbahn und ist kaum ansprechbar. Rechte: kabel eins
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins