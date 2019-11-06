Thema u. a.: Eine gewichtige Entscheidung!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 39: Thema u. a.: Eine gewichtige Entscheidung!
32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine gewichtige Entscheidung! In Dinkelsbühl steht das Luftrettungsteam vor einer schwierigen Entscheidung. Ein Patient wurde nach einem Krampfanfall vom Notarztteam intubiert und muss auf dem schnellsten Wege ins Krankenhaus. Das Problem: Der Patient wiegt um die 140 kg und sein Gewicht könnte für den Hubschrauber zu hoch sein. Pilot Marcel Kruijer muss sich schnell entscheiden. Und: Endlich wieder schmerzfrei! Orthopädie Isar Klinik München. Patient Goran hat seit vielen Jahren starke Schmerzen im rechten Knie. Grund dafür ist das O-Bein des 54jährigen. Prof Dr. Philip Schöttle weiß, wie er Goran helfen kann. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins