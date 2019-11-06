Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Herzensangelegenheit!

Kabel EinsStaffel 2Folge 16vom 06.11.2019
Heute u. a.: Herzensangelegenheit!

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Herzensangelegenheit!In der Uniklinik Münster muss eine 37-Jährige Patientin, die in der Vergangenheit schon mal auf ein Kunstherz angewiesen war, erneut um ihr Herz bangen. Sie wird immer wieder bewusstlos, die Kardiologen vermuten Herzrhythmusstörungen. Ein Eingriff im Herzkatheterlabor soll Gewissheit bringen. Machosprüche nach dem dem Motorradunfall Rettungskräfte bringen einen jungen Motorradfahrer in die Notaufnahme der BG Unfallklinik Murnau, der auf einer bei Bikern beliebten Serpentinenstraße gestürzt und mit dem Bein unter die Leitplanke gerutscht ist. Rechte: kabel eins

Kabel Eins
