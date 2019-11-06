Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Thema u. a.: Lebensretter aus der Luft

Kabel EinsStaffel 2Folge 24vom 06.11.2019
Thema u. a.: Lebensretter aus der Luft

Achtung Notaufnahme

Folge 24: Thema u. a.: Lebensretter aus der Luft

32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Rettungshubschrauber Christoph 65 - stationiert in Dinkelsbühl in Mittelfranken. Eine Frau hat sich mit ihrem Auto mehrfach überschlagen. Die Verletzte hat offensichtlich keine Erinnerung an den Unfall und ist verwirrt - weiß noch nicht einmal mehr ihr Alter und Mannheim - hier sind heute Rettungsassistentin Lisa K. und Rettungssanitäter Torsten K. im Einsatz. Eine Frau ist plötzlich total verstört und kann sich an nichts mehr erinnern. Hatte sie einen Schlaganfall? Rechte: kabel eins

