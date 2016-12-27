Heute u. a.: Blutige Shoppingtour!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 36: Heute u. a.: Blutige Shoppingtour!
33 Min.Folge vom 27.12.2016Ab 12
Blutige Shoppingtour! Notfalleinsatz für die Sanitäter Sebastian Kiefer und Muhunthan Satchithananthamurthy vom DRK Freiburg. Die Leitstelle meldet einen Patienten mit einer blutenden Kopfplatzwunde und das mitten in der Fußgängerzone. Kein leichtes Unterfangen für die beiden Sanitäter, denn in dem Menschengewirr kommen sie mit dem Rettungswagen nur äußerst langsam voran.
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
12
