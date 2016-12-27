Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heute u. a.: Blutige Shoppingtour!

Kabel EinsStaffel 2Folge 36vom 27.12.2016
Folge 36: Heute u. a.: Blutige Shoppingtour!

33 Min.Folge vom 27.12.2016Ab 12

Blutige Shoppingtour! Notfalleinsatz für die Sanitäter Sebastian Kiefer und Muhunthan Satchithananthamurthy vom DRK Freiburg. Die Leitstelle meldet einen Patienten mit einer blutenden Kopfplatzwunde und das mitten in der Fußgängerzone. Kein leichtes Unterfangen für die beiden Sanitäter, denn in dem Menschengewirr kommen sie mit dem Rettungswagen nur äußerst langsam voran.

