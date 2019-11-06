Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Thema u. a.: Einsatzmeldung: Lungenembolie

Kabel Eins Staffel 2 Folge 23 vom 06.11.2019
Thema u. a.: Einsatzmeldung: Lungenembolie

Folge vom 06.11.2019

Peter Jokisch und Thomas Steinbart vom Bayerischen Roten Kreuz in Nürnberg rasen mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt. Bei ihrem nächsten Einsatz kann es um Leben und Tod gehen, denn gemeldet ist eine Lungenembolie. Die Notaufnahme im Marienhospital. Unfallchirurgin Katharina Junghardt ist auf dem Weg zu einem Notfall. Ein 36-Jähriger Mann hat bei relativ hoher Geschwindigkeit einen Autounfall verursacht und war dabei nicht angeschnallt. Rechte: kabel eins

