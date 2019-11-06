Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Thema u. a.: Jede Sekunde zählt

Kabel EinsStaffel 2Folge 33vom 06.11.2019
Thema u. a.: Jede Sekunde zählt

Folge 33: Thema u. a.: Jede Sekunde zählt

33 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Jede Sekunde zählt. Freitagmorgen. Einsatz für die Lebensretter von der ADAC Luftrettungsstation: Verdacht auf Schlaganfall. Innerhalb weniger Minuten müssen Notarzt Dr. Michael Achtert, Rettungsassistent Klaus Löffler und Pilot Marcel Kruijer startklar sein. Denn bei einem Schlaganfall kann jede Minute länger bis zur Rettung über Folgeschäden entscheiden. Und: Fataler Treppensturz Nachtschicht im Städtischen Klinikum Braunschweig. Auf Unfallchirurgin Dr. Diana Schuhmacher wartet eine 61-Jährige Frau mit schweren Verletzungen am Kopf. Nach einem Abend bei Freunden ist die Patientin mehrere Treppenstufen hinuntergefallen. Rechte: kabel eins

