Thema u. a.: Schwächeanfall auf Bahnhofstoilette
Achtung Notaufnahme
Folge 31: Thema u. a.: Schwächeanfall auf Bahnhofstoilette
Schwächeanfall auf Bahnhofstoilette Leipzig. Einsatz für die Notfallsanitäter Andrea Wickfelder und Jörg Förster. Einsatzmeldung: Schwächeanfall auf einer Bahnhofstoilette. Vor Ort finden die Notfallsanitäter einen Mann vor, der kaum in der Lage ist sich zu bewegen. Der Patient leidet an Nierenversagen und muss regelmäßig zur Dialyse. Für Andrea Wickfelder und Jörg Förster ist sofort klar: Dieser Mann muss auf der Stelle ins Krankenhaus. Und: Ein Kneipengang mit Folgen. Nachts, halb 4 in der Notaufnahme des Städtischen Klinikums Braunschweig. Mit einer dicken Platzwunde am Kopf wartet Frank auf Unfallchirurgin Dr. Diana Schuhmacher. Rechte: kabel eins
