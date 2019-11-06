Heute u. a.: Angst vor SpritzenJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 15: Heute u. a.: Angst vor Spritzen
Angst vor Spritzen! Notaufnahme im Uniklinikum Erlangen. Unfallchirurgin Dr. Milena Pachowsky hat einen neunjährigen Patienten, der beim Spielen in einen Nagel getreten ist. Der Nagel ist mittlerweile wieder draußen, die Schmerzen sind aber geblieben. Doch die sind das kleinste Übel für das Kind - viel schlimmer ist die Spritze, die die Ärztin ihm geben muss. Und: Samstagnacht in München. Die beiden Rettungsassistenten Klaus Hippe und Enver Güvec werden zu einem Notfall gerufen: Ein schwerer Treppensturz. Ob der Patient bei Bewusstsein ist, ist unklar. Doch am Unfallort angekommen stehen die Rettungsassistenten vor verschlossenen Türen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick