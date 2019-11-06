Heute u. a.: Brautpaar in der NotaufnahmeJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 2: Heute u. a.: Brautpaar in der Notaufnahme
Mannheim am Morgen. Rettungssanitäter Torsten Katzenmaier und Rettungsassistentin Lisa Kroiher sind unterwegs zu ihrem Einsatz: Polizisten haben den RTW angefordert. Die Meldung: Alkoholvergiftung. Nach 24 Jahren im Rettungsdienst hat Torsten schon so eine Ahnung? Und Brautpaar in der Notaufnahme! Samstagnachmittag in Bielefeld. Wie so oft ist die Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses voll. Aber heute sitzt ein besonderes Paar im Wartebereich. Thorsten und Conny haben sich gerade erst das Ja-Wort gegeben, müssen allerdings einen kurzen Feier-Stop einlegen. Der Ring steckt, doch der Daumen ist blau. So kann die Party nicht losgehen. Rechte: kabel eins
