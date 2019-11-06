Heute u. a.: Amnesie durch AutounfallJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 3: Heute u. a.: Amnesie durch Autounfall
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Amnesie durch Autounfall! In der Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses Bielefeld sind die Ärzte rund um die Uhr im Einsatz. Zeit spielt eine wichtige Rolle in der Notfallmedizin. Die Rettungssanitäter bringen einen Mann, der einen schweren Autounfall hatte. Der Patient ist bei vollem Bewusstsein, doch die Situation im Schockraum verwirrt den 71-jährigen. Zeit für Unfallchirurg Dr. Jens Johannleweling ein klärendes Gespräch vorweg zu führen. Und: Hüftprobleme! Rettungswache in Kessin im Landkreis Rostock. Hier sind Rettungsassistent Alf Baustian und Notfallsanitäter Fabian Heyer unterwegs. Rechte: kabel eins
Achtung Notaufnahme
