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Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Panikattacke

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Heute u. a.: Panikattacke

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Achtung Notaufnahme

Folge 5: Heute u. a.: Panikattacke

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Panikattacke! Blaulicht und Martinshorn an. Rettungsassistent Peter Jockisch und Rettungssanitäterin Sarah Eisenstein vom Bayerischen Roten Kreuz sind täglich in Nürnberg unterwegs - um Leben zu retten. 14 Uhr. Die Spätschicht beginnt. Auf Anweisung der Leitstelle haben sich die beiden in der Nürnberger Fußgängerzone positioniert - und schon meldet die Leitstelle den ersten Einsatz in der Innenstadt. Und: Fußball Malheur! Unfallklinikum Murnau - Notaufnahme. Per Rettungswagen kommt ein neuer Patient: Thomas ist bei einem Fußballturnier gestürzt und hat starke Schmerzen am Ellenbogen. Rechte: kabel eins

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