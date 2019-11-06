Heute u. a.: PanikattackeJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 5: Heute u. a.: Panikattacke
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Panikattacke! Blaulicht und Martinshorn an. Rettungsassistent Peter Jockisch und Rettungssanitäterin Sarah Eisenstein vom Bayerischen Roten Kreuz sind täglich in Nürnberg unterwegs - um Leben zu retten. 14 Uhr. Die Spätschicht beginnt. Auf Anweisung der Leitstelle haben sich die beiden in der Nürnberger Fußgängerzone positioniert - und schon meldet die Leitstelle den ersten Einsatz in der Innenstadt. Und: Fußball Malheur! Unfallklinikum Murnau - Notaufnahme. Per Rettungswagen kommt ein neuer Patient: Thomas ist bei einem Fußballturnier gestürzt und hat starke Schmerzen am Ellenbogen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: kabel eins