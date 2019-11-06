Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Gehirntumor

Kabel EinsStaffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Heute u. a.: Gehirntumor

Heute u. a.: GehirntumorJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 7: Heute u. a.: Gehirntumor

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Gehirntumor! Universitätsklinikum Münster. In der neurochirurgischen Klinik wartet Alexander auf seine Operation. Der 26-Jährige hat einen Gehirntumor, der sein Leben massiv verändert hat. Nur eine OP kann Alex helfen - allerdings muss er dabei wach sein. Eine Zerreißprobe für Arzt und Patient. Und Reanimation! Einsatz für die Rettungssanitäter Andrea und Jörg in Leipzig. Die Meldung: Bewusstlose Person. Vor Ort kämpfen bereits ein Notarzt und ein Rettungsassistenten um das Leben des Patienten. Werden sie den Kampf gewinnen? Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen