Heute u. a.: KneipenschlägereiJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 8: Heute u. a.: Kneipenschlägerei
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kneipenschlägerei! München, Samstagnacht: Die Rettungssanitäter Klaus Hippe und Enver Güvec sind zu einer Schlägerei in einem Restaurant gerufen worden. Offenbar sind 2 große Gruppen handgreiflich aneinandergeraten. Enver und Klaus wissen noch nicht was sie vor Ort erwarten wird. Und Magenverkleinerung! Das Marienhospital in Stuttgart. Der 45Jährige Marc hat eine schwere OP vor sich. Morgen will er sich seinen Magen verkleinern lassen. Er weiß dass ihn einen langen und harten Weg vor sich hat, doch er ist fest entschlossen und Prof. Dr. Michael Schäffer wird ihn dabei begleiten. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins