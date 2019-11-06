Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Kneipenschlägerei

Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Heute u. a.: Kneipenschlägerei

Heute u. a.: KneipenschlägereiJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 8: Heute u. a.: Kneipenschlägerei

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kneipenschlägerei! München, Samstagnacht: Die Rettungssanitäter Klaus Hippe und Enver Güvec sind zu einer Schlägerei in einem Restaurant gerufen worden. Offenbar sind 2 große Gruppen handgreiflich aneinandergeraten. Enver und Klaus wissen noch nicht was sie vor Ort erwarten wird. Und Magenverkleinerung! Das Marienhospital in Stuttgart. Der 45Jährige Marc hat eine schwere OP vor sich. Morgen will er sich seinen Magen verkleinern lassen. Er weiß dass ihn einen langen und harten Weg vor sich hat, doch er ist fest entschlossen und Prof. Dr. Michael Schäffer wird ihn dabei begleiten.

