Stadtpolizei Baden
1 StaffelAb 6
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Stadtpolizei Baden
Einst kaiserliche Sommerresidenz ist die Stadt Baden nach wie vor ein Magnet für wohlhabende Bürger. Mit einer eigenen exklusiven Stadtpolizei will man in der Stadt für viel Sicherheit sorgen. Wir begleiten das Polizisten Duo Sebastian und Alexander sowie die Stadtpolizistinnen Birgit und Bettina auf ihrer Streife.
Genre:Reality, Recht, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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