23 Min.Folge vom 28.08.2025
Mit Adabei Prime habt ihr euer VIP-Ticket in die Welt der Stars und Sternchen. Von Beckham-Zoff bis Gal Gadot, von Julia Steen bis Mausi Lugner – Diese Woche versorgen wir euch wieder mit dem Besten aus Society-Klatsch, Hollywood-News, Musiker-Talks und Serien-Highlights.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv