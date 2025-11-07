Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Adabei Prime

Tratsch-Regel von "Mausi" Lugner & Herzklopfen in Hollywood

krone.tvStaffel 2025Folge 11vom 07.11.2025
Tratsch-Regel von "Mausi" Lugner & Herzklopfen in Hollywood

Tratsch-Regel von "Mausi" Lugner & Herzklopfen in HollywoodJetzt kostenlos streamen

Adabei Prime

Folge 11: Tratsch-Regel von "Mausi" Lugner & Herzklopfen in Hollywood

24 Min.Folge vom 07.11.2025

Knuspriges Gansl, heiße Gerüchte – und ein Tipp von Christina „Mausi“ Lugner: In der High Society ging’s diese Woche hoch her! Ob beim Ganslessen im Marchfelderhof oder bei der Palazzo-Premiere – Stars und Sternchen waren natürlich adabei. Und auch in Hollywood brodelt es: Wer dort gerade mit wem turteln soll? Birgit Waldsam zeigt die Promi-Highlights der Woche.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Adabei Prime
krone.tv
Adabei Prime

Adabei Prime

Alle 1 Staffeln und Folgen