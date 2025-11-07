Tratsch-Regel von "Mausi" Lugner & Herzklopfen in HollywoodJetzt kostenlos streamen
24 Min.Folge vom 07.11.2025
Knuspriges Gansl, heiße Gerüchte – und ein Tipp von Christina „Mausi“ Lugner: In der High Society ging’s diese Woche hoch her! Ob beim Ganslessen im Marchfelderhof oder bei der Palazzo-Premiere – Stars und Sternchen waren natürlich adabei. Und auch in Hollywood brodelt es: Wer dort gerade mit wem turteln soll? Birgit Waldsam zeigt die Promi-Highlights der Woche.
