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Wilde Partys, große Gefühle und Gänsehaut-Momente

krone.tvStaffel 2025Folge 14vom 02.12.2025
Wilde Partys, große Gefühle und Gänsehaut-Momente

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Folge 14: Wilde Partys, große Gefühle und Gänsehaut-Momente

23 Min.Folge vom 02.12.2025

Eine aufregende Society-Woche liegt hinter uns: vom rauschenden Geburtstagsfest von Adi Weiss – wo sich die Stars die Klinke in die Hand gaben – bis zum emotionalen Shooting für den neuen „Dancer against Cancer“-Kalender. Und dann war da noch Sänger Milow, der mit krone.tv über ein äußerst berührendes Duett geplaudert hat.

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